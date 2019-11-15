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  • Apple удалит из App Store все приложения о вейпинге в связи с массовыми смертями
15 ноября 2019, пятница, 20:08 64
Мир 2019-11-15T20:08:43+02:00
Українські Новини
Apple удалит из App Store все приложения о вейпинге в связи с массовыми смертями

Apple удалит из App Store все приложения о вейпинге в связи с массовыми смертями

США, Курение, Вейпинг, Вейп, Запрет на вейпы
Вейпинг. Фото: pixabay
Вейпинг. Фото: pixabay

В компания Apple анонсировали о том, что все приложения, связанные с вейпингом будут удалены в скором времени. Об этом передает Axios.

Отмечается, что данное решение было вызвано информацией о том, что по меньшей мере 42 человека умерли от заболеваний легких, вызванных вейпингом.

При этом приложения Apple никогда не позволяли пользователям напрямую покупать картриджи для вейпов. Но с помощью некоторых программ можно было регулировать температуру и свечение вейпов, получать актуальные новости о них.

"Мы чрезвычайно обеспокоены, чтобы App Store был надежным местом для покупателей, прежде всего молодых, в котором они могли бы загружать приложения. Мы постоянно проверяем приложения, чтобы не пропустить новые свидетельства о возможных рисках для здоровья пользователей", - заявили в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Вашингтоне вводили чрезвычайное положение из-за сообщения о первой смерти из-за болезни легких, связанной с вейпингом.

Также в октябре курение вейпа уже привело к гибели 19 человек, а более тысячи заболели.

Больше новостей о: США Курение Вейпинг Вейп Запрет на вейпы

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