Apple удалит из App Store все приложения о вейпинге в связи с массовыми смертями

В компания Apple анонсировали о том, что все приложения, связанные с вейпингом будут удалены в скором времени. Об этом передает Axios.

Отмечается, что данное решение было вызвано информацией о том, что по меньшей мере 42 человека умерли от заболеваний легких, вызванных вейпингом.

При этом приложения Apple никогда не позволяли пользователям напрямую покупать картриджи для вейпов. Но с помощью некоторых программ можно было регулировать температуру и свечение вейпов, получать актуальные новости о них.

"Мы чрезвычайно обеспокоены, чтобы App Store был надежным местом для покупателей, прежде всего молодых, в котором они могли бы загружать приложения. Мы постоянно проверяем приложения, чтобы не пропустить новые свидетельства о возможных рисках для здоровья пользователей", - заявили в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Вашингтоне вводили чрезвычайное положение из-за сообщения о первой смерти из-за болезни легких, связанной с вейпингом.

Также в октябре курение вейпа уже привело к гибели 19 человек, а более тысячи заболели.