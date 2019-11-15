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  • "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленского в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка
15 ноября 2019, пятница, 17:09 455
Бизнес 2019-11-15T19:00:03+02:00
Українські Новини
"Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленского в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка

"Украинский клуб аграрного бизнеса" обратился к Зеленского в защиту "Укрлендфарминга" Бахматюка

Олег Бахматюк, НАБУ, Укрлендфарминг, УКАБ
Украинский клуб аграрного бизнеса. Фото: пресс-служба
Украинский клуб аграрного бизнеса. Фото: пресс-служба

Из-за процессуальных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу ликвидированного VAB банка может остановиться один из крупнейших агрохолдингов страны. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в открытом обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому попросила прекратить давление на предприятие и способствовать реструктуризации долгов его владельца.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", объединяющая крупнейшие агропромышленные компании Украины, обратилась к Президенту Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в ходе проведения досудебных расследований НАБУ по обвинению бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины и ликвидированного "ВиЭйБи Банка".

"В связи с проведением данного расследования под угрозой остановки деятельности оказалась группа аграрных компаний, которая производит более 1% ВВП, платит в бюджет всех уровней около 3 млрд гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы. Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" осуществляют свою деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и обеспечивают 27 тыс. рабочих мест, большинство которых в сельской местности, - говорится в обращении. - "Укрлендфарминг" является ведущим экспортером аграрной продукции (только по яйцам этот показатель составляет около 60% от общего объема отечественного экспорта) и формирует положительный имидж Украины как мощного и надежного участника мирового продовольственного рынка. По мнению УКАБ, процессуальные действия, происходящие в деле ликвидированного "ВиЭйБи Банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с такими крупными производителями, как группа компаний "Укрлендфарминг". Ведь это дает негативный сигнал не только для национальной экономики в целом, но и для иностранных инвесторов и компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины", - заявила ассоциация.

Если такая компания будет разрушена, говорится в обращении, то это очень негативно отразится на капитализации и других украинских аграрных компаний, сотрудничающих с "Укрлендфарминг" да и в целом повлияет на сектор. Необоснованное давление и влияние на работу компании может привести к негативным последствиям на весенней посевной, расчеты со сторонними поклажедателями на элеваторных мощностях компании и потерю работы для тысяч людей на селе.

Ассоциация считает, что реструктуризация задолженности группы компаний "Укрлендфарминг" перед государством, как предлагает сам владелец компании, положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на агропромышленную отрасль в целом.

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