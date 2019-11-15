"Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка

Через процесуальні дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі ліквідованого VAB банка може зупинитись один з найбільших агрохолдингів країни. Асоціація "Українській клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у відкритому зверненні до Президента України Володмира зеленського попросила зупинити тиск на підприємство і сприяти реструктуризації боргів його власника.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", яка об'єднує найбільші агропромислові компанії України, звернулася до Президента Зеленського у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в ході проведення досудових розслідувань НАБУ за звинуваченням колишніх та чинних посадовців Національного банку України та ліквідованого "ВіЕйБі Банку".

"У зв’язку з проведення даного розслідування під загрозою зупинки діяльності опинилася група аграрних компаній, яка виробляє більше 1% ВВП, сплачує до бюджету всіх рівнів близько 3 млрд гривень податків та виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати. Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснюють свою діяльність в 600 населених пунктах 22 областей України і забезпечують 27 тис. робочих місць, переважна більшість яких в сільській місцевості, - йдеться у зверненні. - "Укрлендфармінг" є провідним експортером аграрної продукції (лише по яйцях цей показник складає близько 60% від загального обсягу вітчизняного експорту) та формує позитивний імідж України як потужного та надійного учасника світового продовольчого ринку. На думку УКАБ, процесуальні дії, що відбуваються у справі ліквідованого "ВіЕйБі Банку", не мають ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як група компаній "Укрлендфармінг". Адже це дає негативний сигнал не лише для національної економіки в цілому, а й для іноземних інвесторів і компаній, які провадять свою діяльність на території України", - заявила ассоціація.

Якщо така компанія буде зруйнована, йдеться у зверненні, то це дуже негативно вплине на капіталізацію й інших українських аграрних компаній, які співпрацюють з "Укрлендфармінг" та в цілому вплине на сектор. Необґрунтований тиск і вплив на роботу компанії може призвести до негативних наслідків на весняній посівній, розрахунки із сторонніми поклажодавцями на елеваторних потужностях компанії та втрату роботи для тисяч людей на селі.

Асоціація вважає, що реструктуризація заборгованості групи компаній "Укрлендфармінг" перед державою, як пропонує сам власник компанії, позитивно вплине не лише на розвиток підприємства, але й на агропромислову галузь в цілому.