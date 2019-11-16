Кому ждать хороших новостей: что сулят звезды каждому знаку зодиака

В субботу в воздухе много любви, благодаря заботливой Луне, которая находится под знаком Рака. Это идеальная суббота для тусовки с семьей и любимыми с намеком на появления нового члена семьи – возможно, новый зять, новый питомец или даже ребенок. В любом случае, это повод для радости. Что прогнозируют звезды в субботу и насколько совпал ваш день с гороскопом на пятницу 15-е, читайте в прогнозе астрологов.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен

Это хороший день, чтобы выспаться. Если вы можете остаться дома вместо того, чтобы идти на работу или выполнять поручения, это здорово! Домашняя атмосфера – настоящий комфорт на данный момент.

Телец

В субботу у вас много сочувствия, и это заметно каждому, с кем вы сталкиваетесь. Тельцы сегодня, возможно, захотят поделиться своей добротой с окружающими. Но в отличие от некоторых, вы достаточно практичны и сможете сделать так, чтоб вашу открытость не использовали против вас.

Близнецы

Сегодня могут возникнуть семейные проблемы. Думая о давно минувших временах, вы можете чувствовать себя некомфортно, но не боритесь с этими чувствами и не игнорируйте их. Если они подходят, это потому, что вам нужно что-то обработать. Будьте смелыми в борьбе со своими личными демонами. Вы, вероятно, обнаружите, что они не так страшны, как вы думали.

Рак

Добро пожаловать в эмоциональный день, который может быть полон взлетов и падений. Вы насыщены ощущениями, как губка, наполненная водой. Вы можете даже чувствовать себя плаксивым, и вы, вероятно, будете чувствовать себя особенно чувствительным. Но это на самом деле приятное состояние души для вас. Чувствовать свои чувства глубоко и честно – это просто ваша натура. Вы не против чувства меланхолии, пока это правда.

Лев

Сегодня у вас может быть желание исследовать прошлое. Это может быть сентиментально, через обмен старыми семейными историями или просмотр старых фотографий или записей в дневнике. Или это может быть связано с самопознанием – говорить о своих воспоминаниях как о способе узнать больше о том, кто вы есть сегодня. В любом случае, пусть эти воспоминания омывают вас.

Дева

В то время как другие люди в субботу суетятся, вы, скорее всего, почувствуете эмоциональную связь с собой и захотите оставаться в таком настроении весь день. Наслаждайтесь этим состоянием связи с вашим собственным сердцем. Общайтесь с другими людьми с искренним состраданием.

Весы

Если вам надоела обыденность, устройте в субботу сытный обед или ужин, позвольте себе сладкие лакомства. Гастрономическая терапия может быть еще одним стимулом проводить время с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя в безопасности и быть любимым.

Скорпион

Вы, вероятно, будете чувствовать себя наиболее комфортно сегодня среди людей, которых вы знаете и любите больше всего. Ваша потребность во внутренней безопасности в субботу особо выражена, и вы будете тянутся к местам и людям, которые заставляют вас чувствовать себя как дома. Не забывайте, что ваши близкие чувствуют тоже самое. Вы для них источник заботливого комфорта, который заставляет их чувствовать себя в безопасности.

Стрелец

Сегодня вы можете отправиться в путешествие своими эмоциями. Если это так, относитесь к нему как к катанию на американских горках или к рафтингу – к чему то, что вам лучше принять, чем сопротивляться. Ваши чувства нуждаются в изучении. Отнеситесь к этому ответственно, чтобы узнать, почему они такие напряженные.

Козерог

Будьте готовы к скучной субботе. Если все пойдет гладко и беззаботно, вы будете приятно удивлены. Но вы, вероятно, чувствуете себя более эмоциональным, чем обычно. Члены вашей семьи или коллеги могут показаться немного взволнованными – возможно, по вашему мнению, без причины. Даже если вы чувствуете, что кто-то чрезмерно драматичен, относитесь к его чувствам как к своим. Сейчас особенно важно быть заботливым и добрым.

Водолей

В субботу вы можете захотеть больше внимания от любимых и друзей. Но такого же внимания могут хотеть и они. Вам решать, как найти золотую середину. Открытость и честность вам в помощь.

Рыбы

Ваша чувствительная натура в субботу может быть еще больше выражена. Вы можете ощущать чужие эмоции так, что это может показаться почти экстрасенсорным. На самом деле, это просто та дополнительная степень чувствительности, которой вы всегда обладали. Вы можете читать невербальные сигналы, даже не осознавая, что настраиваетесь на этом уровне. Это позволяет вам реагировать на чувства людей с искренней заботой и состраданием, в котором кто-то может очень нуждаться прямо сейчас.