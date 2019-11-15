Счетная палата закупила 23 автомобиля по завышенным ценам

Государственное бюро расследований расследует закупку чиновниками Счетной палаты 23 автомобилей по завышенным ценам.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело расследуется с 16 августа по факту злоупотребления служебным положением при проведении тендерных закупок должностными лицами Счетной палаты по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Установлено, что должностные лица Счетной палаты по результатам проведения открытых торгов в мае-июле закупили 23 автомобиля по завышенным ценам.

11 ноября Печерский суд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документам, которые находятся во владении Счетной палаты.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований купило 40 пар военных ботинок-вездеходов по 5 тысяч гривен за пару.

Также НАБУ купило автомобили по завышенной на 1,5 млн грн цене.

Ранее медики КГГА закупили лекарства от йододефицита по ценам, завышенным в 3 раза.