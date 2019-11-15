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15 ноября 2019, пятница, 12:35 45
Судебная власть 2019-11-15T12:36:56+02:00
Українські Новини
Счетная палата закупила 23 автомобиля по завышенным ценам

Счетная палата закупила 23 автомобиля по завышенным ценам

Счетная палата, Закупки, закупка, ГБР

Государственное бюро расследований расследует закупку чиновниками Счетной палаты 23 автомобилей по завышенным ценам.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело расследуется с 16 августа по факту злоупотребления служебным положением при проведении тендерных закупок должностными лицами Счетной палаты по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Установлено, что должностные лица Счетной палаты по результатам проведения открытых торгов в мае-июле закупили 23 автомобиля по завышенным ценам.

11 ноября Печерский суд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документам, которые находятся во владении Счетной палаты.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований купило 40 пар военных ботинок-вездеходов по 5 тысяч гривен за пару.

Также НАБУ купило автомобили по завышенной на 1,5 млн грн цене.

Ранее медики КГГА закупили лекарства от йододефицита по ценам, завышенным в 3 раза.

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