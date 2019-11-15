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  • За 70 дней работы Апелляционной палаты ВАСУ нет ни одного решения в пользу защиты, - адвокат
15 ноября 2019, пятница, 12:39 605
Экономика 2019-11-15T12:39:01+02:00
Українські Новини
За 70 дней работы Апелляционной палаты ВАСУ нет ни одного решения в пользу защиты, - адвокат

За 70 дней работы Апелляционной палаты ВАСУ нет ни одного решения в пользу защиты, - адвокат

СБУ, САП, Роттердам+, Ирина Одинец

Работающая уже свыше двух месяцев Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не вынесла ни одного решения в пользу защиты. Об этом написала адвокат Ирина Одинец на своей страничке в Facebook.

"На днях мы "отметили" 70 дней работы Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. И та картинку, которую видит адвокатское сообщество, простите, но не то что не радует, а угнетает. Всего за эти 2,5 месяца принято 538 Определений суда, из них нет ни одного в пользу защиты! То есть, абсолютно все - карательные.
Погрешность - смешная: одна жалоба удовлетворена, можно сказать случайно, потому что был наложен арест не на тот телефон, который был изъят и еще 4 частично удовлетворены", - написала Одинец.
По ее словам, украинское правосудие в плане низкого уровня вынесения оправдательных приговоров уже превосходит печально известное правосудие России.
"В начале года правовое сообщество всколыхнула статистика северных соседей: количество оправдательных приговоров в 2018 году снизилось до 0,23% и достигло минимума в истории современной России. В то время как в Европе количество оправдательных приговоров достигает 20%. Поздравляю, мы уже побили антирекорд!!
В таких условиях профессия адвоката становится не нужной, а государство становится тоталитарным. И да, даже в 1937 году в СССР количество оправдательных приговоров было около 10%", - написала Одинец.
Ранее Ирина Одинец назвала решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о заочном аресте бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудника комиссии Владимира Бутовского предвзятым и политически мотивированным.
Напомним, расследование по формуле Роттердам+ ведётся уже более трёх лет. Фабула дела постоянно менялась. И в настоящее время в Бюро признали отсутствие претензий к индексу АРЕ-2, который применен в формуле "Роттердам+.
Недавно стало известно, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

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