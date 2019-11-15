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15 ноября 2019, пятница, 11:36 60
Экономика 2019-11-15T11:53:59+02:00
Українські Новини
"Львовуголь" погасил долг по зарплате перед шахтерами за сентябрь

"Львовуголь" погасил долг по зарплате перед шахтерами за сентябрь

львовские шахтеры

Государственное предприятие "Львовуголь" полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за сентябрь. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

"Шахтерам Львовской области полностью выплатили зарплату за сентябрь", - сообщил он.

Также, по его словам, компания 14 ноября получила финансовый ресурс, который позволит выплатить часть зарплаты за октябрь.

Ранее шахтеры угрожали возобновлением акций протеста в случае непогашения задолженности по зарплате до конца октября.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября шахтеры Львовской области попросили Президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате.

В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

10 июня шахтеры "Львовугля" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.

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