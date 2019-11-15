У Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь

В Італії вирішили ввести надзвичайний стан у Венеції після того, як в місто прийшла найсильніша за останні 50 років повінь. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав стихійне лихо "ударом по серцю нашої країни". Конте сказав, що уряд вирішив виділити 20 млн євро на першому етапі ліквідації наслідків. Гроші витратять на невідкладні потреби для підтримки міста і населення. Повідомляється, що понад 80% території міста, яка є в списку світової спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою. Вода досягла рівня 1,87 м і пошкодила базиліку Святого Марка, а також завдала Венеції мільйонні збитки. Чимало музеїв залишалися закритими в четвер. Уряд планує виділити компенсації постраждалим: приватним особам – 5 тисяч євро, підприємцям і магазинам – 20 тисяч євро. Після оцінки розміру збитку буде прийнято рішення про подальші відшкодування. Уряд Італії планує також прискорити роботу над проектом MOSE, призначеним для захисту від повеней Венеції та інших населених пунктів на узбережжі Венеціанської лагуни. Це система мобільних шлюзів, що дозволяють ізолювати лагуну від Адріатичного моря, коли приплив перевищує нормальний рівень в 1,1 м і може досягати 3 метрів. Посмотреть эту публикацию в Instagram El conocido fenómeno del "agua alta" en Venecia, la subida de las mareas, alcanzó durante la noche del martes los 187 centímetros en lo que es la peor inundación desde 1966 y un hombre de 78 años falleció electrocutado en su casa de la isla de Pellestrina debido a la entrada de agua. El mayor nivel de la marea se alcanzó a las 22.50 y fue de un metro y 87 centímetros, la segunda mayor medida en la historia de la Ciudad de los Canales tras el récord de 194 centímetros que se alcanzó en la inundación de 1966. "Esto es un desastre, esta vez habrá que contar los daños", dijo el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, tras realizar una inspección en barco. Fotos: EFE Публикация от Diario ABC (@abc_diario) 12 Ноя 2019 в 11:59 PST Як повідомляли Українські Новини, у Венеції ряд кафе і магазинів затопила вода. Влада закрила ясла і дитсадки.