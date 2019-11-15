У Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь

В Італії вирішили ввести надзвичайний стан у Венеції після того, як в місто прийшла найсильніша за останні 50 років повінь.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав стихійне лихо "ударом по серцю нашої країни".

Конте сказав, що уряд вирішив виділити 20 млн євро на першому етапі ліквідації наслідків. Гроші витратять на невідкладні потреби для підтримки міста і населення.

Повідомляється, що понад 80% території міста, яка є в списку світової спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою. Вода досягла рівня 1,87 м і пошкодила базиліку Святого Марка, а також завдала Венеції мільйонні збитки. Чимало музеїв залишалися закритими в четвер. Уряд планує виділити компенсації постраждалим: приватним особам – 5 тисяч євро, підприємцям і магазинам – 20 тисяч євро. Після оцінки розміру збитку буде прийнято рішення про подальші відшкодування.

Уряд Італії планує також прискорити роботу над проектом MOSE, призначеним для захисту від повеней Венеції та інших населених пунктів на узбережжі Венеціанської лагуни. Це система мобільних шлюзів, що дозволяють ізолювати лагуну від Адріатичного моря, коли приплив перевищує нормальний рівень в 1,1 м і може досягати 3 метрів.

Як повідомляли Українські Новини, у Венеції ряд кафе і магазинів затопила вода. Влада закрила ясла і дитсадки.