Киев "стоит" в пробках: движение затруднено на обоих берегах столицы

В Киеве вечером в четверг, 14 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщается в картах Google maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, улице Приозерной, улице Александра Архипенка, проспекте Степана Бандеры, улице Маршала Малиновского, улице Героев Днепра, улице Автозаводской, улице Луговой, проспекте Правды, улице Сирецкой, Бондарском переулке, улице Кирилловская, улице Куреневская, улице Елены Телиги, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, улице Сечевых Стрельцов, улице Глыбочицкая, улице Жилянская, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, улице Саксаганского, улице Крещатик, улице Институтская, улице Большая Житомирская, Набережном шоссе, улице Ярославов Вал, улице Набережно-Крещатицкая,бульваре Леси Украинки, улице Лаврская, улице Николая Гринченка, бульваре Дружбы народов, улице Ивана Федорова, улице Саперно-Слободской.

Пробки на Правом берегу. Фото: Google maps

На левом берегу пробки образовались на Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренка, проспекте Николая Бажана, улице Анны Ахматовой, Дарницком шоссе, Броварском проспекте, улице Крайняя, бульваре Перова, улице Николая Закревского и Теодора Драйзера.

Пробки на Левом берегу. Фото: Google maps

Как сообщали Українські Новини, Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками.