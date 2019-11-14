Теперь потерянного питомца можно найти в два клика: украинские разработчики создали QR-паспорт для животных

Украинские разработчики создали QR-паспорт для животных - жетон QR-кодом, номером ID животного и телефонным номером владельца. Об этом сообщается на сайте разработчиков Animal ID.

Так, сообщается, что технология реализована с помощью жетона с QR-кодом, который обеспечивает быстрый поиск животного в стране и за ее пределами. Проект работает по принципу социального предпринимательства. 50% прибыли перечисляется в приюты бездомных животных.

Отмечается, что на одной платформе объединили информацию о животном (идентификационный код, родословная, прививки и т.д.) и ее владельца, данные для ветеринаров, муниципалитетов, кинологов. Через платформу организован доступ к сообществу ответственных владельцев, участники которого могут актуализировать и реализовать свои права и права своих любимцев, обеспечить защиту животных.

"QR-паспорт - это жетон с QR-кодом, номером ID животные на сайте animal-id.net/ и телефонным номером владельца. QR-код связан с онлайн-профилем животного и определяет лицо его владельца. Такой жетон позволяет быстро вернуть потерянное животное домой", - говорится в сообщении.

Более того, данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией единых баз данных животных Europetnet, следовательно QR-паспорт обеспечивает поиск животных во всем мире.

На сегодня в базе Animal ID около 120 000 владельцев животных, которые живут в Украине. Украинский QR-паспорт планируют использовать для идентификации домашних животных в США.

Использование QR-паспорта поможет также владельцам, если животное потерялось и найдено в кризисном состоянии - ветеринары на платформе имеют доступ к профилю животного.

"Если в профиле занесены прививки и ветеринарный паспорт, родословная - мы быстро и качественно можем помочь. Особенно это важно, когда вопрос жизни или смерти решается минутами ", - говорит Василий Алексеенко, главный ветеринарный врач клиники ЦСВМ.

Для производства QR-жетонов было создано специальное оборудование, которое позволяет каждому владельцу сделать индивидуальный дизайн жетона для своего любимца.

Стоимость QR-паспорта от 99 грн до 149 грн.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре собираются открыть экопарк с животными и центром детской реабилитации.

Ранее во Львове подсчитали бездомных котиков.