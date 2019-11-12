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12 ноября 2019, вторник, 11:51 232
Общество 2019-11-12T11:52:47+02:00
Українські Новини
В Днипре собираются открыть экопарк с животными и центром детской реабилитации

В Днипре собираются открыть экопарк с животными и центром детской реабилитации

Животные, Зоопарк, Днепропетровская область, Экопарк
Парк. Фото: pexels
Парк. Фото: pexels

В то время как из харьковского экопарка сбежала зебра, в Днепропетровской области решили построить экологический парк.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Планируется, что в экопарке будут размещены животные и птицы, а также большая зона для отдыха, зона научно-исследовательской работы, реабилитации детей.

"Наша область имеет самое большое количество населения среди регионов Украины, однако здесь нет действующего экопарка. Поэтому мы заинтересованы сделать качественный, классный проект", - сказал председатель обладминистрации Александр Бондаренко.

Экопарк будет создан по примеру "Фельдман экопарка" (Харьковская область).

Обладминистрация проводит поиск земельного участка, который идеально подойдет для строительства экопарка.

Как сообщали Українські Новини, 10 ноября Венгрия передала 2 слонов Николаевскому зоопарку.

Напомним, уникальные амурские тигрята родились в Харьковской области. Всего новорожденных четверо: два мальчика и две девочки.

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