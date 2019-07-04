подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 18:18 57
Общество 2019-07-04T20:00:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Во Львове подсчитали бездомных котиков

Фото дня: Во Львове подсчитали бездомных котиков

Во Львове прошла перепись бездомных котов. Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове прошла перепись бездомных котов. Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове впервые в мире провели перепись бездомных котов по алгоритму, разработанному совместно с опекунами животных. Об этом сообщает Львовский горсовет.

Перепись кошек прошла на территории Львова - выяснилось, что там живет 5992 уличных кота, из них стерилизованных - почти 6%, и живут они в основном в спальных районах.

"Мы это сделали! Впервые в мире Львов подсчитал бездомных котов... Подсчет помогает нам понять, достаточна ли эта работа, как нам планировать ее в дальнейшем, нужно ли привлекать партнеров к этому процессу. Благодаря подсчету мы поняли, что к работе с бездомными котами надо привлекать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального приспособления животных в семьи", - рассказала директор ЛКП Лев Оксана Кошак.

Подсчетом котов занимались 74 волонтера, которые работали пять дней. Количество котят, живущих на улице - 13% от всего количества подсчитанных котов. Это свидетельствует о том, что популяция будет расти, если вопросом не заниматься системно.

А можно было и иначе сделать - напомним, что раньше ​МИД Британии взял на службу бездомного кота.

Трудоустройство мышеловов - распространенная практика в Великобритании. Как сообщалось ранее, кошка по имени Феликс трудится на железнодорожной станцииХаддерсфилд с тех пор, как ей исполнилось 9 месяцев. А новозеландской кошке и вовсе предложили проголосовать на местных выборах.

Больше новостей о: Коты уличные коты Бездомные животные Бродячие коты

Архив
Новости
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранен военный, еще двое - травмированы 19:48
В России подтвердили, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка 19:46
Портнов хочет расширить закон о люстрации на всех чиновников режима Порошенко 19:40
Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады 19:22
Супруги решили повторить торжество и сыграли свадьбу снова . Фото: instagram.com/sophiet
Софи Тернер-"Санса Старк" показала нежные фото в свадебном платье с церемонии во Франции 19:07
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok