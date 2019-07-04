Во Львове впервые в мире провели перепись бездомных котов по алгоритму, разработанному совместно с опекунами животных. Об этом сообщает Львовский горсовет.

Перепись кошек прошла на территории Львова - выяснилось, что там живет 5992 уличных кота, из них стерилизованных - почти 6%, и живут они в основном в спальных районах.

"Мы это сделали! Впервые в мире Львов подсчитал бездомных котов... Подсчет помогает нам понять, достаточна ли эта работа, как нам планировать ее в дальнейшем, нужно ли привлекать партнеров к этому процессу. Благодаря подсчету мы поняли, что к работе с бездомными котами надо привлекать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального приспособления животных в семьи", - рассказала директор ЛКП Лев Оксана Кошак.

Подсчетом котов занимались 74 волонтера, которые работали пять дней. Количество котят, живущих на улице - 13% от всего количества подсчитанных котов. Это свидетельствует о том, что популяция будет расти, если вопросом не заниматься системно.

А можно было и иначе сделать - напомним, что раньше ​МИД Британии взял на службу бездомного кота.

Трудоустройство мышеловов - распространенная практика в Великобритании. Как сообщалось ранее, кошка по имени Феликс трудится на железнодорожной станцииХаддерсфилд с тех пор, как ей исполнилось 9 месяцев. А новозеландской кошке и вовсе предложили проголосовать на местных выборах.