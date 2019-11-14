подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 17:48 235
Общество 2019-11-14T17:49:34+02:00
Українські Новини
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина

Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина

Митинг, Смерть, Укрзализныця, Кравцов, Офис президента

43-летняя женщина, которая принимала участие в акции протеста работников железнодорожной отрасли у здания Офиса Президента, умерла.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", - сказал представитель полиции.

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, вероятно, умерла из-за обострения астмы.

Смерть констатировали врачи, прибывшие на место.

У женщины остался несовершеннолетний сын.

По словам участников митинга, женщина еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.

В четверг железнодорожные профсоюзы провели митинг у стен Офиса Президента.

Среди их требований - увольнение руководителя акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова, остановка приватизации, отмена реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличение заработной платы, выполнение социальных гарантий и недопущение принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 ("О железнодорожном транспорте").

К протестующим вышла заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив и предложила провести переговоры по выдвинутым требованиям.

Перед железнодорожниками выступил государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак, который не ответил на вопрос, сколько железнодорожников планируется сократить в результате реформ.

Галущак также сообщил, что ​​работа над законопроектами "О железнодорожном транспорте" (№1196 и №1196-1) приостановлена, и она возобновится после создания рабочей группы, в состав которой войдут представители профсоюза.

Если требования железнодорожников не будут удовлетворены, митингующие обещают организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 3 тыс. железнодорожников требуют у Офиса президента увольнения главы "Укрзализныци".

О сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами.

Ранее Зеленский заявил, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.

 

 

Больше новостей о: Митинг Смерть Укрзализныця Кравцов Офис президента

Архив
Новости
ЦИК признал депутатом Рады Вятровича вместо Луценко 18:56
Гражданский муж нардепа Анны Скороход разыскивается по подозрению в мошенничестве, – СМИ 18:47
Одесский Ван-Дамм. Фото: odessa.net.uа
Под Ровно женщина протаранила школьный автобус, в Кропивницком продавали яблоки "из туалета", а Одесса "обрела" своего Ван-Дамма 18:32 Новости из регионов
Помощник Зеленского Ермак встретился в Киеве с экс-советником Трампа 18:22
Ярославский может начинать строительство аэропорта в Днипре: в бюджете-2020 есть деньги на "взлетку" 18:11
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok