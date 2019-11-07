В России может исчезнуть продукция Apple из-за новых законов

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продавать смартфоны, компьютеры и другую электронику без предустановленного российского программного обеспечения. Если закон окончательно примут, это приведет к прекращению продаж техники Apple в России. Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению инициаторов, новый пункт в в законе гарантирует пользователям доступ к отечественным программным продуктам и поможет российским разработчикам приложений конкурировать с зарубежными.

Конкретный перечень российских программ и устройств, на которые эти приложения следует устанавливать, пока не определен. Но этот вопрос планируют решить и ввести указанный запрет 1 июля 2020 года.

Для подавляющего большинства россиян новый закон ничего не изменит. Все программы, которые могут войти в обязательный список, бесплатны, так что дополнительные расходы на их установку будут невелики и не сильно повлияют на цену устройств.

Пострадают лишь поклонники продукции Apple. Дело в том, что операционная система iOS в принципе не предполагает предустановки сторонних приложений. Поэтому еще в феврале представители компании предупредили: в случае вступления в силу нового закона Apple "пересмотрит бизнес-модель в России", то есть уйдет с рынка.

Как сообщали Українські Новини, cмарт-часы Apple Watch спасли жизнь человеку, собравшемуся со скалы. Также корпорация Apple выпустила операционную систему, в которой заменила iTunes на 3 отдельных приложения.