Цена на газ для украинцев может подскочить на 35% до конца года, - экономист

Тарифы на газ для населения возобновили рост. В ноябре цены на газ выросли на 14,6% до 6,91 грн/м3. В следующие два месяца цены могут повыситься еще 30-35%.

Об этом написал экономит Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

"Как я ранее неоднократно предупреждал, с началом отопительного сезона начал дорожать европейский газ и, соответственно, начали стремительно повышаться тарифы на природный газ для населения: в ноябре тариф вырос на 14,6% до 6,91 грн/м3 (цена Нефтегаза 4,90 грн/м3 плюс НДС, торговая наценка и стоимость транспортировки). В декабре рост тарифов продолжится, так как продолжает дорожать импортный европейский газ, к цене которого и привязан тариф на газ для населения: на голландском (TTF) и 2-х немецких хабах (NCG и Gaspool) цены на газ с 1-го по 12-е ноября подскочили на 45-50%", - написал он.

По его словам, из-за подорожания европейского газа в ноябре, тарифы в Украине вырастут в декабре.

По предварительным оценкам, газ для украинцев в следующем месяце подорожает по сравнению с ноябрем еще минимум на 17-20% и тариф достигнет 8,10-8,30 грн/м3.

Таким образом, подорожание за два месяца отопительного сезона, ноябрь-декабрь, может составить около 30-35%.

Экономист также напомнил, что с января 2020 года, согласно постановлению КМУ № 867 (2018), отменяется верхний предел тарифа на природный газ для населения в размере 9,72 грн/м3 и тариф будет полностью зависеть от динамики цен на европейский газ.

В случае, если цена на европейский газ достигнет 12-14 грн/м3 (как это было в 2018 году), такой же будет и цена для украинских граждан.

Как сообщали Українські Новини, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объясняет, что подорожание газа – вполне логичная для зимы ситуация.

Тем временем "Нефтегаз" подал в суд на Кабмин из-за методики по формированию цен на газ.