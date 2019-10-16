Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон побила королевский рекорд в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон, которую журнал People назвал самой красивой женщиной 2016 года, завела страницу в Instagram и опубликовала в своем первом посту селфи воссоединения "Друзей". На первом фото появились пять коллег Энистон по сериалу: Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

В течение первых 12 часов после этой публикации 50-летняя Энистон получила почти пять миллионов подписчиков, пишет "ВВС-Украина".

"Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Instagram. Привет, Instagram!", - написала Энистон.

Из-за технических трудностей люди некоторое время не могли подписываться на ее аккаунт, после чего актриса пошутила: "Простите, кажется, я его сломала".

Ее сообщение понравилось более восьми миллионам пользователей, а количество подписчиков на данный момент составляет 8 миллионов.

На аккаунт актрисы за пол часа после создания подписались более 116 000 человек.

Теперь она рекордсменкой по скорости подписчиков в Instagram, оставив позади принца Гарри и его жену Меган.

По данным Книги рекордов Гиннеса, королевская чета носила этот титул с апреля, когда их общий аккаунт набрал миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

Дженнифер Энистон побила этот рекорд за значительно меньший промежуток времени, хотя это еще официально не проверено.

Мэрайя Кэри, Кейт Хадсон, Риз Уизерспун и другие звезды поздравили актрису с ее дебютом в Instagram.

"YASSSS!!! Добро пожаловать в Insta Джен!!!", - написала Уизерспун, которая появится вместе с Энистон в новом сериале "Утреннее шоу".

Как сообщали Українські Ноивни, Дженнифер Энистон стала бренд-лицом авиакомпании Emirates Airline.