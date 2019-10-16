подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 октября 2019, среда, 17:30 389
Шоу-бизнес 2019-10-16T17:34:40+03:00
Українські Новини
Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон побила королевский рекорд в Instagram

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон побила королевский рекорд в Instagram

Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferanistononline
Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferanistononline

Американская актриса Дженнифер Энистон, которую журнал People назвал самой красивой женщиной 2016 года, завела страницу в Instagram и опубликовала в своем первом посту селфи воссоединения "Друзей". На первом фото появились пять коллег Энистон по сериалу: Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

В течение первых 12 часов после этой публикации 50-летняя Энистон получила почти пять миллионов подписчиков, пишет "ВВС-Украина".

"Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Instagram. Привет, Instagram!", - написала Энистон.

Из-за технических трудностей люди некоторое время не могли подписываться на ее аккаунт, после чего актриса пошутила: "Простите, кажется, я его сломала".

Ее сообщение понравилось более восьми миллионам пользователей, а количество подписчиков на данный момент составляет 8 миллионов.

На аккаунт актрисы за пол часа после создания подписались более 116 000 человек.

Теперь она рекордсменкой по скорости подписчиков в Instagram, оставив позади принца Гарри и его жену Меган.

По данным Книги рекордов Гиннеса, королевская чета носила этот титул с апреля, когда их общий аккаунт набрал миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут.

Дженнифер Энистон побила этот рекорд за значительно меньший промежуток времени, хотя это еще официально не проверено.

Мэрайя Кэри, Кейт Хадсон, Риз Уизерспун и другие звезды поздравили актрису с ее дебютом в Instagram.

"YASSSS!!! Добро пожаловать в Insta Джен!!!", - написала Уизерспун, которая появится вместе с Энистон в новом сериале "Утреннее шоу".

Как сообщали Українські Ноивни, Дженнифер Энистон стала бренд-лицом авиакомпании Emirates Airline.

 

Больше новостей о: Друзья Instagram Дженнифер Энистон Сериал "Друзья"

Архив
Новости
На выборы в Венгрию массово завозили закарпатцев, - СМИ 18:35
С экономической точки зрения реприватизация крупных предприятий будет иметь отрицательный для государства эффект, - экономист 18:31
Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ 18:08
Дочь российского олигарха Ротенберга вышла из бизнеса ТРЦ Ocean Plazа 18:08
В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске 18:08
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok