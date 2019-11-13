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13 ноября 2019, среда, 19:46 113
Общество 2019-11-13T19:48:02+02:00
Українські Новини
Спела три песни и ушла: в Харькове разгорелся скандал из-за концерта Ирины Билык

Спела три песни и ушла: в Харькове разгорелся скандал из-за концерта Ирины Билык

Скандал, Харьков, Ирина Билык, Парад звезд
Ирина Билык. Фото: gogetnews.info
Ирина Билык. Фото: gogetnews.info

Во вторник в Харькове произошел скандал с концертом украинской певицы Ирины Билык. Из-за этого недовольные харьковчане обратились в полицию. Об этом сообщает сайт города Харьков 057.ua.


По словам жителей Харькова, Ирина Билык вышла лишь в конце "концерта", спела три песни и покинула сцену. В отдел полиции обратились с сообщением о том, что организаторы концерта не возвращают потраченные на билет деньги.

"Нас масштабно обманули нас с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звезд" с детьми, танцующими как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и ушла! Билеты до 1200 грн", - написала харьковчанка.

Некоторые посетители "выступления" вызвали полицию и написали заявление.

"Заявительница указала, что она приобрела билет на концерт певицы, вместо которой происходит выступление детей. По словам гражданки, заявленная в афише исполнительница появилась лишь в конце концерта с коротким выступлением", - рассказали в полиции.

Фото: 057.uaФото: 057.ua

Сообщение зарегистрировано в Едином учета Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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