Спела три песни и ушла: в Харькове разгорелся скандал из-за концерта Ирины Билык

Во вторник в Харькове произошел скандал с концертом украинской певицы Ирины Билык. Из-за этого недовольные харьковчане обратились в полицию. Об этом сообщает сайт города Харьков 057.ua.



По словам жителей Харькова, Ирина Билык вышла лишь в конце "концерта", спела три песни и покинула сцену. В отдел полиции обратились с сообщением о том, что организаторы концерта не возвращают потраченные на билет деньги.

"Нас масштабно обманули нас с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звезд" с детьми, танцующими как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и ушла! Билеты до 1200 грн", - написала харьковчанка.

Некоторые посетители "выступления" вызвали полицию и написали заявление.



"Заявительница указала, что она приобрела билет на концерт певицы, вместо которой происходит выступление детей. По словам гражданки, заявленная в афише исполнительница появилась лишь в конце концерта с коротким выступлением", - рассказали в полиции.





Фото: 057.ua

Сообщение зарегистрировано в Едином учета Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.



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