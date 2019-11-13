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13 листопада 2019, середа, 19:00 12
Політика 2019-11-13T20:30:03+02:00
Українські Новини
У Раді хочуть посилити покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування

У Раді хочуть посилити покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування

ЗМІ, Рада 9 скликання, Покарання, Реформа медіа
Журналістика. Фото: pixabay
Журналістика. Фото: pixabay

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики має намір запропонувати законопроєкт про посилення покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв на презентації законопроєкту, передають Українські Новини.

"Посилити треба, і всі з цим погодяться. Право на відповідь, на спростування, разом з відповідальністю за ненадання такого права. На сьогодні цього недостатньо в законодавстві. Заохочувати добровільне спростування інформації", - зазначив він.

Потураєв також вважає, що медіа мають страхувати життя і здоров'я журналістів від ризиків, пов'язаних з роботою. Зокрема, комітет презентував майбутню реформу сфери медіа. Члени комітету не повідомили, коли буде внесено відповідний законопроєкт, але зазначили, що презентували бачення майбутніх змін.

"Ми хочемо посилити кримінальну відповідальність за втручання в діяльність журналіста або працівників медіа з метою поширення інформації", - зазначив Потураєв.

Депутати мають намір дати визначення дезінформації в законопроєкті й обговорюватимуть введення кримінальної відповідальності за неї.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу стало відомо, що Гуманітарний комітет Ради має намір обкласти податком Netflix та інші компанії з продажу відеоконтенту.

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