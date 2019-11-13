Цена электроэнергии показала исторический минимум и снизилась на 32%

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 31,8% или на 424,66 гривен\/МВт-ч до 911,26 гривен\/МВт-ч в сравнении с 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. Согласно информации на сайте "Оператора рынка" в начале ноября средняя цена электроэнергии составляла 1 434 гривен\/МВт-ч. При этом 13 ноября средняя стоимость электроэнергии составляла 1 335,9 гривен\/МВт-ч. Согласно информации предприятия, снижение стоимости электроэнергии началось 8 ноября. При этом в торговой зоне Бурштынского "энергоострова" стоимость электроэнергии на 14 ноября увеличилась на 4% до 1 532,3 гривен\/МВт-ч в сравнении с 13 ноября. Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. Также Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси.