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13 ноября 2019, среда, 18:15 671
Экономика 2019-11-13T18:21:13+02:00
Українські Новини
Цена электроэнергии показала исторический минимум и снизилась на 32%

Цена электроэнергии показала исторический минимум и снизилась на 32%

Электроэнергия, Оператор рынка, Рынок электроэнергии

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 31,8% или на 424,66 гривен/МВт-ч до 911,26 гривен/МВт-ч в сравнении с 13 ноября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте "Оператора рынка" в начале ноября средняя цена электроэнергии составляла 1 434 гривен/МВт-ч.

При этом 13 ноября средняя стоимость электроэнергии составляла 1 335,9 гривен/МВт-ч.

Согласно информации предприятия, снижение стоимости электроэнергии началось 8 ноября.

При этом в торговой зоне Бурштынского "энергоострова" стоимость электроэнергии на 14 ноября увеличилась на 4% до 1 532,3 гривен/МВт-ч в сравнении с 13 ноября.

Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Также Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси. 

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