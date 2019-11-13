К фасаду старинного здания в Киеве приделали огронмый нос

Сотрудник магазина сообщил, что прохожие чаще всего останавливаются возле инсталяции чтобы потанцевать, сделать селфи или попытаться просунуть руку в ноздри.

"У нас есть все разрешительные документы. Конструкция легкая и быстро снимается, она совсем не портит фасад. Жильцы дома тоже были не против такой обновки. Это просто интересный арт-объект, который, по-нашему мнению, стал украшением улицы", – пояснила директор магазина Виктория.

Четырехэтажный дом по адресу Большая Васильковская, 33 – типичный образец застройки конца 19 века в формах историзма, был построен в 1899 году.

Дирекутор также добавляет, что это не рекламная вывеска, а оригинальный арт-объект.

"Если общественность решит, что такой объект неприемлем, то мы готовы снять эту инсталляцию. Она съемная и очень легкая. Но в тоже время нам хотелось создать в городе место, где будет легко и весело. Кстати, нам пришлось сделать специальные преграждающие заезд конструкции, поскольку раньше автомобили заезжали под самое крыльцо магазина. Ограничители сделаны в виде скульптур, изображающих части человеческого тела", – добавляют в магазине.

Мнение жителей столицы по поводу носа на фасаде старинного здания кардинально разделились. Многим необычный арт-объект нравится, но есть и те, которые недовольны и считают нос уродством.

"Прикольно получилось с носом. Появилось место, где можно сделать классное селфи. Я когда его увидела, даже настроение поднялось", – говорит студентка Мария.

"А мне совсем не нравится. Владельцы изуродовали фасад старинного здания. Зачем это вообще кому-то нужно? Давайте еще ногу прилепим к стене или две руки", – возмущается киевлянин Валентин Андрейченко.

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