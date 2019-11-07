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  • В Моршине появился новый трехметровый символ Карпат
07 ноября 2019, четверг, 21:06 177
Жизнь 2019-11-07T21:07:03+02:00
Українські Новини
В Моршине появился новый трехметровый символ Карпат

В Моршине появился новый трехметровый символ Карпат

Скульптура, Красная книга, Карпаты, Моршин, Рысь
Скульптура рыси. Фото: morshynska
Скульптура рыси. Фото: morshynska

В Украине продолжают тренд на установку статуй в виде животных. В Киеве на месте "синей руки" установили ледяную рысь, а 6 ноября в курортном парке в Моршине открыли 3-метровую скульптуру с изображением животного, занесенного в Красную книгу Украины. Украинцы выбрали рысь в качестве символа Карпат.

Об этом сообщает пресс-служба проекта "Вместе за природу".

Проект Петра Гронского "Отражения" выбрали из более чем 100 работ, предложенных для установки в Моршине.

"Мы верим, что скульптура рыси, которая сегодня появилась в парке Моршина, станет настоящей туристической достопримечательностью маленького города и нести большую амбициозную миссию: привлечь внимание к исчезновению краснокнижных видов в Украине, развивать региональный туризм и находить молодых талантливых украинский", - говорит представитель организатора проекта Марина Соловьева.

"Отражение" - это трехметровая скульптура, весом около 600 килограммов. Над ее созданием работала команда из 15 человек, а производство заняло более 6 месяцев. По замыслу художника, рысь склонилась над ручьем и пьет воду.

"Как долго без защиты человека рысь будет видеть свое отражение в воде карпатского ручья? Именно к такому вопросу должно привести зрителей мой проект. Я стремился создать не фотографический, а обобщенный образ рыси, который должен гармонично вписаться в ландшафт парка", - объясняет скульптор Петр Гронский.

Проект реализуется совместно с Всемирным фондом природы WWF Украины, который в июне этого года начал природоохранную программу "Спасем рысь".

Скульптура рыси. Фото: morshynskaСкульптура рыси. Фото: morshynska

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Индии под феерверки и осыпание лепестками роз открыли самую высокую статую мира. В этом же году в Трускавце появилась 12-метровая статуя Иисуса Христа.

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