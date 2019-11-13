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13 ноября 2019, среда, 14:02 232
Силовые структуры 2019-11-13T14:06:48+02:00
Українські Новини
Нацполиция хочет потратить на новые автомобили 483 миллиона гривен

Нацполиция хочет потратить на новые автомобили 483 миллиона гривен

Тендер, Prozorro, Нацполиция, Полицейские автомобили

После того, как патрульные еще в 2018 году разбили каждый шестой автомобиль, Национальная полиция объявила тендер на закупку 822 легковых автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 483,257 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер разбит на 2 лота.

Предметом закупки лота №1 являются 413 автомобилей с кузовом типа универсал (кроссовер) ожидаемой стоимостью 241,736 млн гривен.

Предметом закупки лота №2 являются 409 автомобилей типа седан ожидаемой стоимостью 241,521 млн гривен.

Среди требований к автомобилям - белый цвет, экологический класс не ниже "Евро-5", бензиновый тип двигателя.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2019.

Срок поставки - до 1 апреля 2020 года.

Закупка проводится во исполнение Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Национальной полиции автомобилями специализированного назначения, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 6 ноября 2019 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 ноября.

Как сообщали Українські Новини, за три года существования патрульной полиции уволился каждый седьмой полицейский.

Кроме того, за два года с участием автомобилей патрульной полиции произошло 1,9 тыс. ДТП.

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