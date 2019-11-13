Нацполіція хоче витратити на нові автомобілі 483 мільйони гривень

Після того, як патрульні ще в 2018 році розбили кожен шостий автомобіль, Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 822 легкових автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 483,257 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Тендер розбитий на 2 лота. Предметом закупівлі лоту №1 є 413 автомобілів з кузовом типу універсал (кросовер) очікуваною вартістю 241,736 млн гривень. Предметом закупівлі лоту №2 є 409 автомобілів типу седан очікуваною вартістю 241,521 млн гривень. Серед вимог до автомобілів - білий колір, екологічний клас не нижче "Євро-5", бензиновий тип двигуна. Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше 2019. Термін поставки - до 1 квітня 2020 року. Закупівля проводиться на виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Національної поліції автомобілями спеціалізованого призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 6 листопада 2019 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 листопада. Як повідомляли Українські Новини, за три роки існування патрульної поліції звільнився кожен сьомий поліцейський. Крім того, за два роки за участю автомобілів патрульної поліції відбулося 1,9 тис. ДТП.