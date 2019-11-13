Киев решил взяться за вопрос "хрущевок"

Киевский городской совет поручил Киевской городской государственной администрации (КГГА) провести инвентаризацию устаревшего жилого фонда в течение 2 месяцев (до 12 января 2020 года).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українські Новини.

Такое решение 12 ноября поддержали 83 депутата при минимально необходимом количестве 61.

По данным Министерства развития общин и территорий, на 2018 год в Киеве более 3 тыс. домов, которые относятся к устаревшему жилому фонду.

"Ориентировочно, в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая (депутатская группа "Киевская команда").

По мнению Киевсовета, инвентаризация нужна для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилфонда столицы.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация заявляла о необходимости капитального ремонта в 60% жилых домов.

Кроме того, более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах.