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13 ноября 2019, среда, 12:19 69
Общество 2019-11-13T12:36:26+02:00
Українські Новини
Киев решил взяться за вопрос "хрущевок"

Киев решил взяться за вопрос "хрущевок"

Реконструкция, Эксплуатация, Хрущевка, Жилой фонд, реновация

Киевский городской совет поручил Киевской городской государственной администрации (КГГА) провести инвентаризацию устаревшего жилого фонда в течение 2 месяцев (до 12 января 2020 года).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українські Новини.

Такое решение 12 ноября поддержали 83 депутата при минимально необходимом количестве 61.

По данным Министерства развития общин и территорий, на 2018 год в Киеве более 3 тыс. домов, которые относятся к устаревшему жилому фонду.

"Ориентировочно, в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая (депутатская группа "Киевская команда").

По мнению Киевсовета, инвентаризация нужна для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилфонда столицы.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация заявляла о необходимости капитального ремонта в 60% жилых домов. 

Кроме того, более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах.

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