Киев решил взяться за вопрос "хрущевок"

Киевский городской совет поручил Киевской городской государственной администрации (КГГА) провести инвентаризацию устаревшего жилого фонда в течение 2 месяцев (до 12 января 2020 года). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українські Новини. Такое решение 12 ноября поддержали 83 депутата при минимально необходимом количестве 61. По данным Министерства развития общин и территорий, на 2018 год в Киеве более 3 тыс. домов, которые относятся к устаревшему жилому фонду. "Ориентировочно, в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая (депутатская группа "Киевская команда"). По мнению Киевсовета, инвентаризация нужна для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилфонда столицы. Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация заявляла о необходимости капитального ремонта в 60% жилых домов. Кроме того, более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах.