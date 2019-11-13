По пешеходному мосту в Киеве покатался автомобиль

В Киеве на Парковый мост, который расположен неподалеку от Почтовой площади, заехал автомобиль Shkoda, сообщается 13 ноября в паблике Киев Оперативный в Facebook.

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении.

При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

Отметим, это уже не первый случай в столице, когда автомобили ездят по пешеходным мостам. Так, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

Перед этим водитель Mercedes на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке. Было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля. Выяснилось, что нарушитель ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.