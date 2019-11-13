подписаться на рассылку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 ноября 2019, среда, 11:15 733
Происшествия 2019-11-13T11:15:32+02:00
Українські Новини
По пешеходному мосту в Киеве покатался автомобиль

По пешеходному мосту в Киеве покатался автомобиль

Автомобиль, Пешеходный мост
Авто на Парковом мосту. Фото: Киев Оперативный
Авто на Парковом мосту. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Парковый мост, который расположен неподалеку от Почтовой площади, заехал автомобиль Shkoda, сообщается 13 ноября в паблике Киев Оперативный в Facebook.

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении.

При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

Отметим, это уже не первый случай в столице, когда автомобили ездят по пешеходным мостам. Так, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

Перед этим водитель Mercedes на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке. Было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля. Выяснилось, что нарушитель ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Больше новостей о: Автомобиль Пешеходный мост

Архив
Новости
В Киеве из-за акций протеста полиция усилила охрану правительственного квартала 11:31 Карта
Бойко обвинил "Слуг народа" в оккупации трибуны Рады 11:25
Авто на Парковом мосту. Фото: Киев Оперативный
По пешеходному мосту в Киеве покатался автомобиль 11:15
Многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, - СМИ 11:14
Протестующие принесли под Раду гроб с трупом свиньи 11:13
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова 14:00
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
НАБУ откроет дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены 14:05
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok