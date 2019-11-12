Полицейскому, открывшему стрельбу в метро Харькова, сообщили о подозрении

Следователи полтавского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении 22-летнему полицейскому отдела полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции Харьковской области, открывшему 12 ноября стрельбу на станции Харьковского метрополитена "Научная". Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области, передают Українськi Новини. Капрал полиции подозревается в преступлении по ст. 348 Уголовного кодекса (покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением этими сотрудниками должностных обязанностей). Заседание суда по избранию подозреваемому меры пресечения состоится 13 ноября. По предварительной информации ГБР, полицейский, находясь в наряде, около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена. Он вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат. Затем, выйдя из нее, он сделал несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев. "Во время личного досмотра вещей у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство", - сказано в сообщении. Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Билка написал на своей странице в Facebook, что бойцы ТОРа разоружили и задержали стрелявшего полицейского. По его словам, было организовано проведение экспертного осмотра задержанного для определения состояния его возможного алкогольного либо наркотического опьянения. В социальных сетях появились две видеозаписи, относящихся к инциденту с перестрелкой и задержанием стрелка. На одной из них задержанный заявляет, что не посчитал полицейских настоящими, и отрицает обвинения своих коллег в употреблении наркотиков. Пресс-служба метрополитена в 5:30 сообщила о закрытии станции метро "Научная" для обслуживания пассажиров "по требованию полиции". По сведениям пресс-службы, открыта станция была в 7:05. Как сообщали Українськi Новини, в харьковском метрополитене на станции метро "Научная" полицейский отдела открыл стрельбу. Ранее в Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину.