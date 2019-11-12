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12 ноября 2019, вторник, 23:37 195
Судебная власть 2019-11-12T23:37:36+02:00
Українські Новини
Полицейскому, открывшему стрельбу в метро Харькова, сообщили о подозрении

Полицейскому, открывшему стрельбу в метро Харькова, сообщили о подозрении

Полицейский, задержание полицейских, Стрельба в Харькове
Задержанный полицейский. Фото: 057.uа
Задержанный полицейский. Фото: 057.uа

Следователи полтавского теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении 22-летнему полицейскому отдела полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции Харьковской области, открывшему 12 ноября стрельбу на станции Харьковского метрополитена "Научная".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области, передают Українськi Новини.

Капрал полиции подозревается в преступлении по ст. 348 Уголовного кодекса (покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением этими сотрудниками должностных обязанностей).

Заседание суда по избранию подозреваемому меры пресечения состоится 13 ноября.

По предварительной информации ГБР, полицейский, находясь в наряде, около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена.

Он вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат.

Затем, выйдя из нее, он сделал несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев.

"Во время личного досмотра вещей у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Билка написал на своей странице в Facebook, что бойцы ТОРа разоружили и задержали стрелявшего полицейского.

По его словам, было организовано проведение экспертного осмотра задержанного для определения состояния его возможного алкогольного либо наркотического опьянения.

В социальных сетях появились две видеозаписи, относящихся к инциденту с перестрелкой и задержанием стрелка.

На одной из них задержанный заявляет, что не посчитал полицейских настоящими, и отрицает обвинения своих коллег в употреблении наркотиков.

Пресс-служба метрополитена в 5:30 сообщила о закрытии станции метро "Научная" для обслуживания пассажиров "по требованию полиции".

По сведениям пресс-службы, открыта станция была в 7:05.

Как сообщали Українськi Новини, в харьковском метрополитене на станции метро "Научная" полицейский отдела открыл стрельбу.

Ранее в Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину. 

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