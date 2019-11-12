Польское правительство ушло в отставку

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ушло в отставку во время первого заседания сейма страны нового созыва. Об этом сообщает пресс-служба сейма в Твиттере.

Так, сообщается, что согласно конституции Польши, Моравецкий подал прошение об отставке во время первого заседания нижней палаты парламента.

Кроме того, премьер-министр также подвел итоги четырех лет деятельности Кабмина.

Он отметил, что работа правительства способствовала повышению благополучия населения, увеличению расходов на здравоохранение и мер по поддержке молодежи.

В этом году отставка правительства является формальной процедурой, так как правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах.

Как сообщали Українські Новини, между Польшей и США заработал безвизовый режим.

Также в Польше правящая партия одержала победу, улучшив показатель прошлых выборов.