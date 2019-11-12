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12 ноября 2019, вторник, 23:15 141
Европа 2019-11-12T23:20:51+02:00
Українські Новини
Польское правительство ушло в отставку

Польское правительство ушло в отставку

Польша, Матеуш Моравецкий, правительство Польши
Флаг Польши. Фото: mediabakery.com
Флаг Польши. Фото: mediabakery.com

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ушло в отставку во время первого заседания сейма страны нового созыва. Об этом сообщает пресс-служба сейма в Твиттере. 

Так, сообщается, что согласно конституции Польши, Моравецкий подал прошение об отставке во время первого заседания нижней палаты парламента. 

Кроме того, премьер-министр также подвел итоги четырех лет деятельности Кабмина.

Он отметил, что работа правительства способствовала повышению благополучия населения, увеличению расходов на здравоохранение и мер по поддержке молодежи.

В этом году отставка правительства является формальной процедурой, так как правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах.

Как сообщали Українські Новини, между Польшей и США заработал безвизовый режим.

Также в Польше правящая партия одержала победу, улучшив показатель прошлых выборов.

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