Польський уряд пішов у відставку

Уряд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького пішов у відставку під час першого засідання сейму країни нового скликання. Про це повідомляє прес-служба сейму в Твіттері.

Так, повідомляється, що згідно з конституцією Польщі, Моравецький подав прохання про відставку під час першого засідання нижньої палати парламенту.

Крім того, прем'єр-міністр також підвів підсумки чотирьох років діяльності Кабміну.

Він зазначив, що робота уряду сприяла підвищенню добробуту населення, збільшенню витрат на охорону здоров'я і заходів з підтримки молоді.

У цьому році відставка уряду є формальною процедурою, оскільки правляча партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського перемогла на парламентських виборах.

Як повідомляли Українські Новини, між Польщею і США заробив безвізовий режим.

Також у Польщі правляча партія здобула перемогу, поліпшивши показник минулих виборів.