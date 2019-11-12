Нацбанк выдал "ВиЭйБи Банку" кредит в 25 раз превышающий стоимость залога, - НАБУ

Детективы Национального бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП в течение двух дней сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Так, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя НБУ, экс-директора Генерального департамента банковского надзора; бывшего и.о. начальника управления НБУ по г.. Киеву и Киевской обл., экс-главу наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк", экс-заместителя председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк", трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 Уголовного кодекса Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк", отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя "ВиЭйБи Банк" не подал все необходимые для этого документов (вроде программы финансового оздоровления банка, направленного на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 18 млрд грн, заявленных "ВиЭйБи Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 12 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк". Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 12 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, "ВиЭйБи Банк" не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

20 ноября 2015 года "ВиЭйБи Банк" был признан неплатежеспособным, и в него была введена временная администрация. Тогда Национальный банк инициировал уголовное производство против бизнесмена и владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.