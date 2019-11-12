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12 ноября 2019, вторник, 19:24 162
Судебная власть 2019-11-12T19:24:18+02:00
Українські Новини
Почти всем судьям ВАКС купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен, - СМИ

Почти всем судьям ВАКС купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен, - СМИ

Госсредства, Высший антикоррупционный суд, ВАКС

Для судей Высшего антикоррупционного суда собрание судей ВАКС решило выделить 65,5 млн гривен. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Так, сообщается, что решение было принято еще 8 октября.

По информации суда, в служебном жилье сейчас нуждаются 35 из 38 судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. 

Отмечается, что 45 379 000 гривен пойдет на покупку служебных квартир для судей первой инстанции Антикоррупционного суда, а еще 20 077,600 гривен - на жилье для судей АП ВАКС.

Кроме того, известно, что максимально возможная стоимость, по которой предполагается приобрести квартиры, составляет 2,5 млн гривен за квартиру.

Также в ВАКС сообщили, что средства на закупку жилплощади были выделены из бюджета раньше по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья".

Согласно утвержденному собранием судей в августе "Положению о порядке предоставления служебного жилья и пользования им судьями и работниками аппарата Высшего антикоррупционного суда", для получения квартиры судья должен обратиться с заявлением на имя председателя суда.

Проживать в служебных квартирах могут не только судьи, но и члены их семей. При этом служебные квартиры предоставляются в пользование в Киеве и пригородах. 

Если судья обзаводится собственной жилплощадью, в течение 10 дней он обязан предупредить об этом жилищно-бытовую комиссию суда.  

После прекращения работы в ВАКС судья должен выселиться из служебной квартиры. Не могут быть выселены только лица, проработавшие в суде больше десяти лет.

Служебное жилье судей по закону подлежит круглосуточной охране (при наличии соответствующего заявления судьи).

Как сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным.

Также ремонт и обустройство Антикоррупционного суда обошлись в 12 млн гривен.

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