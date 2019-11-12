ЕБА и Американская торговая палата отреагировали на задержание Писарука

Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине, а также Союз украинских предпринимателей и форум ведущих международных финансовых учреждений обеспокоены предъявлением подозрений и задержанием Национальным антикоррупционным бюро председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего первого заместителя НБУ Александра Писарука.

Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций, передают Українськi Новини.

"Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине, Форумом ведущих международных финансовых учреждений, глубоко обеспокоена последними событиями вокруг Председателя Правления АО "Райффайзен Банк Аваль", экс-первого заместителя Председателя Национального банка Украины Александра Писарука", - говорится в заявлении.

Ассоциации призывают власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов.

"Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами Президента защищать каждого инвестора в Украине", - отмечается в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука. НАБУ просит Антикоррупционный суд взять под стражу Александра Писарука и установить залог в 30 млн гривен.