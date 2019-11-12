Кембриджский словарь назвал самое используемое слово года в английском языке

Кембриджский словарь выбрал словом 2019 года "апсайклинг" (upcycling, вторичное использование). Об этом говорится в блоге создателей словаря.

Upcycling (Апсайклинг) в переводе означает повторное использование вещей для создания таких же вещей или подобных. Например, когда из частей старой мебели собирают и создают новую.

Согласно статистике создателей словаря, количество поисковых запросов upcycling увеличилось на 181% с декабря 2011 года, когда слово было добавлено в онлайн-словарь, а за последний год оно удвоилось.

"Таким образом, очевидно, что поиски повышающего цикла отражают динамику отдельных действий по борьбе с изменением климата: активность молодежи, спровоцированную Гретой Тунберг, растущие тенденции веганского, флекситаристского и растительного питания", - сказано в сообщении на сайте.

Отмечается, что достойную конкуренцию слову составили:

выражение carbon sink - участок леса, который может поглотить большое количество углекислого газа и уменьшить глобальное потепление;

compostable - материал, который можно компостировать;

preservation - сохранение природных ресурсов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическая забастовка".

Также словом года-2018 по версии Оксфордского словаря оказалось прилагательное "токсичный".