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12 ноября 2019, вторник, 18:03 64
Жизнь 2019-11-12T18:03:32+02:00
Українські Новини
Кембриджский словарь назвал самое используемое слово года в английском языке

Кембриджский словарь назвал самое используемое слово года в английском языке

Речь, Слово, Слово года, Каембриджский словарь
Словарь.Фото: pixabay
Словарь.Фото: pixabay

Кембриджский словарь выбрал словом 2019 года "апсайклинг" (upcycling, вторичное использование). Об этом говорится в блоге создателей словаря.

Upcycling (Апсайклинг) в переводе означает повторное использование вещей для создания таких же вещей или подобных. Например, когда из частей старой мебели собирают и создают новую.

Согласно статистике создателей словаря, количество поисковых запросов upcycling увеличилось на 181% с декабря 2011 года, когда слово было добавлено в онлайн-словарь, а за последний год оно удвоилось.

"Таким образом, очевидно, что поиски повышающего цикла отражают динамику отдельных действий по борьбе с изменением климата: активность молодежи, спровоцированную Гретой Тунберг, растущие тенденции веганского, флекситаристского и растительного питания", - сказано в сообщении на сайте.

Отмечается, что достойную конкуренцию слову составили:

  • выражение carbon sink - участок леса, который может поглотить большое количество углекислого газа и уменьшить глобальное потепление;  
  • compostable - материал, который можно компостировать;
  • preservation - сохранение природных ресурсов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическая забастовка". 

Также словом года-2018 по версии Оксфордского словаря оказалось прилагательное "токсичный".

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