Польша обвинила Netflix в "переписывании истории" Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо стриминговий компании Netflix, настаивая на изменениях в документальном фильме о нацистских лагерях смерти "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door).Об этом передает ВВС Украина.

"Дьявол по соседству" - сериал про уроженца Украины Ивана Демьянюка, экс-охранника нацистского лагеря, которого ранее обвиняли в гибели более 28 тыс. заключенных.

Скриншот: twitter/@PolandMFA

Премьер-министр Польши заявил, что что на карте, показанной в сериале, лагеря смерти расположены в пределах современных польских границ, что, по мнению чиновника, является привлечением к ложной ответственности за лагеря смерти, так как во время Второй мировой войны страну оккупировала Германия. Нацистская Германия вторглась в Польшу в 1939 году, что ознаменовало начало войны. Немцы строили концлагеря, включая Аушвицем, убивая миллионы людей, большинство из которых были евреями.

Господин Моравецкий в своем письме к Риду Гастингсу, генеральному директору Netflix, сказал, что важно "почтить память и сохранить правду о Второй мировой войне и Холокосте".

Он обвинил Netflix в том, что некоторые их фильмы содержат "существенные неточности" и "переписывают историю".

Премьер-министр приобщил к письму карту Европы в конце 1942 года, а также блокнот Пилецкого, который был добровольно заключенный в Аушвице и описал свое пребывание в концлагере после успешной побега.

"Я считаю, что эта страшная ошибка была допущена неумышленно", - добавил господин Моравецкий.

В прошлом году Польша ввела законы, криминализирующие высказывания, которые намекают на ответственность Польши за преступления, совершенные нацистской Германией.

Однако, международное возмущение побудило правительство отказаться от наказания в виде трехлетнего заключения за это.

Во время оккупации было уничтожено большую часть еврейского населения Польши.

Однако есть сообщения и о жестокости самих поляков в отношении евреев и других мирных жителей во время войны и после нее.

Так, в 1941 году польские крестьяне с Едвабне, возможно, по инициативе нацистов, собрали более 300 своих еврейских соседей и сожгли их заживо в сарае.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывшие узники концлагерей пришли в Аушвиц почтить память жертв Холокоста. Также в Германии ожидает суда 93-летний экс-охранник нацистского концлагеря, обвиняемый в убийстве более 5 тыс.человек