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  • В Германии ожидает суда 93-летний экс-охранник нацистского концлагеря, обвиняемый в убийстве более 5 тыс.человек
16 октября 2019, среда, 19:23 131
Европа 2019-10-16T19:31:54+03:00
Українські Новини
В Германии ожидает суда 93-летний экс-охранник нацистского концлагеря, обвиняемый в убийстве более 5 тыс.челов

В Германии ожидает суда 93-летний экс-охранник нацистского концлагеря, обвиняемый в убийстве более 5 тыс.человек

Освенцим Биркенау.Фото:pixabay
Освенцим Биркенау.Фото:pixabay

В немецком городе Гамбург ожидает суда 93-летний бывший охранник нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф, по имени Бруно Дей. Мужчину обвиняют в причастности к убийствам 5230 человек. Об этом сообщает The Guardian.

История бывшего охранника лагеря начинается с 1944 года, когда в 17-летнем возрасте он присоединился к батальону SS-Totenkopfsturmbann, что в переводе означает "Мертвая голова", который заведовал концентрационными лагерями в районе польского города Гданск.

Так, Бруно Дей обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек в период с августа 1944 по апрель 1945 года. Из общего количества погибших 5 тыс. человек умерли от тифа, из-за того, что им было отказано в еде, воде и медикаментах. 200 человек были отравлены газом, 30 человек были расстреляны.

В судебном разбирательстве в Гамбурге приняли участие около 20 соистцов, которые пережили нацисткий режим в Штуттгофе. Свидетели хотят прилететь из Америки, Израиля и Польши для дачи показаний перед судом в конце октября.

Хотя никто из свидетелей, скорее всего, не помнит обвиняемого, судебное разбирательство имеет большое символическое значение для многих жертв.

"Это не вопрос мести...Подобное судебное разбирательство для свидетелей - это скорее для того, чтобы остальные увидели, что случилось с ними, чтобы они заявили о несправедливости в немецком суде, и рассказали свою историю, чтобы ее не забыли", - сказал Маркус Хорстманн, адвокат, представляющий одного из свидетелей.

В одном из интервью Дей, как сообщается, признался, что в те дни часто слышал крики и знал обо всех нюансах убийств в то время.

"Я, наверное, знал, что это были евреи, которые не совершали преступления и ни в чем не были виноваты, но они были там, лишь потому, что они были евреями...И они имеют право жить и работать, как и любой другой человек", - сказал он.

Несмотря на это, обвиняемый не считает себя соучастником в убийствах.

"Какая была бы польза от моего ухода, они бы нашли кого-то другого", – заявил Дей.

В свою очередь, обвинители не соглашаются с такой позицией, заявляя, что обвиняемый мог бы сражаться на восточном фронте вместо того, чтобы служить охранником в концлагере. Бруно Дей апеллирует тем, что не мог пойти на фронт из-за болезни сердца.

Прокуроры считают, что именно охранники сыграли ключевую роль в организации массовых убийств в Штуттгофе, препятствуя бегству заключенных. По предварительным подсчетам экспертов, в концлагере погибло 65 тыс. человек до 9 мая 1945 года, когда лагерь был освобожден войсками СССР.

Ранее Українські Новини показали видео еврейского мальчика, спасенного украинской семьей, который стал нобелевским лауреатом.

Также, бывшие узники концлагерей пришли в Аушвиц почтить память жертв Холокоста.

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