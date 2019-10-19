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19 октября 2019, суббота, 12:41 1063
Экономика 2019-10-19T12:41:54+03:00
Українські Новини
Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов

Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов

РРО, Сергей Верланов, ГНСУ
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба ГПСУ
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба ГПСУ

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе "Свобода слова Савика Шустера"

"Согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработала бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решения и тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил руководитель ГНС.

Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

"Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой" ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбеке позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", - заявил он.

Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки ФЛП.

"Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.

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