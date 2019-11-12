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12 ноября 2019, вторник, 11:37 100 Пресс-релиз
Экономика 2019-11-12T12:23:10+02:00
Українські Новини
Терминал Allseeds Black Sea - №1 поставщик украинского масла на экспорт

Терминал Allseeds Black Sea - №1 поставщик украинского масла на экспорт

Allseeds, ABS

Терминал  растительных масел компании Allseeds Black Sea  вышел на 1-е место  в сезоне 2019/20 среди терминалов  Украины, перевалив на экспорт  211 тыс. тонн или  20% от общего количества по стране,- говорится в отчёте Агентства Stark Shipping.

На второй позиции – EVERI (207 тыс. тонн), на третьем - Risoil (135 тыс.тонн), далее - UPSS (40 тыс.тонн), Delta-Wilmar (28 тыс.тонн) и др.

Такой "рывок" ABS стал возможным благодаря инвестициям компании в развитие терминала: наращиванию резервуарного парка с 42 до 100 тыс тонн, насосного хозяйства, что позволило увеличить скорость погрузки до 1200 т/час, увеличению до 7 точек погрузки судов на 5 причалах ТИСа, а также расширению клиентской базы.

В текущем сезоне компания Allseeds также в 4-ке лидеров – экспортёров масла из Украины: 109 тыс тонн или 10%.

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