Портнов обвинил Порошенко в краже 34 млн гривен у украинской армии

Адвокат Андрей Портнов сделал очередное громкое заявление о противоправной деятельности экс-президента Петра Порошенко. Об этом юрист написал на своей странице в социальной сети Telegram.

"Пётр Алексеевич, Высший антикоррупционный суд по моему обращению обязал сегодня Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений Вашим окружением через подконтрольный родственнику Вашей жены Укрэксимбанк и возглавляемую Вашими соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн, которые вы украли у армии, перечислив на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP.

Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса.

Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку", - резюмировал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября, бывший Президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.