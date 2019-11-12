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  • Портнов обвинил Порошенко в краже 34 млн гривен у украинской армии
12 ноября 2019, вторник, 11:21 269
Политика 2019-11-12T11:21:01+02:00
Українські Новини
Портнов обвинил Порошенко в краже 34 млн гривен у украинской армии

Портнов обвинил Порошенко в краже 34 млн гривен у украинской армии

Портнов Андрей, Порошенко Петр

Адвокат Андрей Портнов сделал очередное громкое заявление  о противоправной деятельности экс-президента Петра Порошенко. Об этом юрист написал на своей странице в социальной сети Telegram.

"Пётр Алексеевич, Высший антикоррупционный суд по моему обращению обязал сегодня Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений Вашим окружением через подконтрольный родственнику Вашей жены Укрэксимбанк и возглавляемую Вашими соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн, которые вы украли у армии, перечислив на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP.

Эти деньги вы украли у украинской армии в июле 2014 года, в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией, в пик Вашего морализаторства и военного пафоса.

Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку", - резюмировал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября, бывший Президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

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