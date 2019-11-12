подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 ноября 2019, вторник, 10:16 1191
Бизнес 2019-11-12T10:21:06+02:00
Українські Новини
Крупнейшая сеть магазинов увеличила товарооборот на 14,9% за 9 месяцев

Крупнейшая сеть магазинов увеличила товарооборот на 14,9% за 9 месяцев

Магазины, Товарооборот, АТБ-Маркет, Розничная торговля

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года компания "АТБ-Маркет" (Днипро) увеличила товарооборот на 14,9% до 84,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении корпорации "АТБ", передают Українськi Новини.

Согласно ему, товарооборот сети "АТБ" за 9 месяцев составил 17,2% от общего розничного товарооборота.

"Рост общего товарооборота корпорации обусловлен увеличением сети магазинов, количество которых сейчас составляет 1 030 единиц во всех областях страны, экспериментальным обновлением формата магазина "АТБ", внедрением современных маркетинговых технологий, наличием современной логистической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек в сети магазинов "АТБ" вырос на 14,9%, или на 13,46 гривен до 103,9 гривны.

Доля продукции собственных торговых марок в общем товарообороте "АТБ" в течение девяти месяцев текущего года составила 17,5%, а с учетом собственного импорта – 20,6%.

Из общего объема ассортиментного ряда сети (более 3500 позиций) 900 наименований – это товары собственных торговых марок.

По расчетам компании, ежедневно магазины "АТБ" посещают более 3,5 млн человек.

Тем временем суд признал сеть "Амстор" банкротом.

Больше новостей о: Магазины Товарооборот АТБ-Маркет Розничная торговля

Архив
Новости
Все руководство НБУ - на рабочих местах, а Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину 10:51
В октябре денежная база увеличилась почти на миллиард гривен 10:43
Трамп пообещал на этой неделе опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским 10:29
Импортируя электроэнергию, мы финансируем экономику других стран вместо своей, - Кушнирук 10:25
Доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения 10:21
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
Если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции, - Арахамия 11:43
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Бывшего зама Гонтаревой Писарука задержали 23:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok