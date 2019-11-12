Крупнейшая сеть магазинов увеличила товарооборот на 14,9% за 9 месяцев

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года компания "АТБ-Маркет" (Днипро) увеличила товарооборот на 14,9% до 84,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении корпорации "АТБ", передают Українськi Новини.

Согласно ему, товарооборот сети "АТБ" за 9 месяцев составил 17,2% от общего розничного товарооборота.

"Рост общего товарооборота корпорации обусловлен увеличением сети магазинов, количество которых сейчас составляет 1 030 единиц во всех областях страны, экспериментальным обновлением формата магазина "АТБ", внедрением современных маркетинговых технологий, наличием современной логистической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек в сети магазинов "АТБ" вырос на 14,9%, или на 13,46 гривен до 103,9 гривны.

Доля продукции собственных торговых марок в общем товарообороте "АТБ" в течение девяти месяцев текущего года составила 17,5%, а с учетом собственного импорта – 20,6%.

Из общего объема ассортиментного ряда сети (более 3500 позиций) 900 наименований – это товары собственных торговых марок.

По расчетам компании, ежедневно магазины "АТБ" посещают более 3,5 млн человек.

Тем временем суд признал сеть "Амстор" банкротом.