Украина поставит самолеты для Перу

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", завершило процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Спецтехноэкспорт".

Отмечается, что контрактом предусмотрено производство и поставку украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставления пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии.

Тендерное предложение компании "Спецтехноэкспорт" стало лучшим, по итоговой оценке, предложением основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания). Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее.

Отмечается, что многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов" и является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158, прошедшие международную сертификацию.

Максимальная высота полета Ан-178 - 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Самолет способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять:

перевозка личного состава (100 человек);

воздушное десантирование личного состава (84 человека)

перевозки пассажиров (80 человек);

доставку грузов (до 18 тонн);

воздушное десантирование грузов;

эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Свой первый полет Ан-178 выполнил в мае 2015 года. С тех пор были проведены мероприятия по импортозамещению комплектации самолета. В рамках мировых презентаций Ан-178 посетил аэродромы Великобритании, Франции, Германии, Турции, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Подписание контракта Фото: Укроборонпром

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году в Киеве презентовали украинский самолет АН-178.

Также ГП "Антонов" планирует наладить линию по серийному производству дронов.