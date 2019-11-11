Україна поставить літаки для Перу

Державне підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило процедуру підписання контракту з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака Ан-178. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Спецтехноекспорт". Зазначається, що контрактом передбачено виробництво та поставку українського літака для потреб Національної поліції Перу, надання пакету послуг з навчання, обслуговування та розширеної гарантії. Тендерна пропозиція компанії "Спецтехноекспорт" стала найкращою, випередивши за підсумковою оцінкою пропозиції основних конкурентів, з-поміж яких були літаки C27J від компанії Leonardo (США-Італія) та CASA C-295 від Airbus (Іспанія). Для визначення підсумкової оцінки, замовник враховував експлуатаційні характеристики літака, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу та інше. Зазначається, багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов" та є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148\/Ан-158, що пройшли міжнародну сертифікацію. Максимальна висота польоту Ан-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км\/год. Літак має унікальну форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів. Літак здатен сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових. Конфігурація літака, замовленого МВС Перу, дозволятиме здійснювати: перевезення особового складу (100 осіб); повітряне десантування особового складу (84 особи); перевезення пасажирів (80 осіб); доставку вантажів (до 18 тон); повітряне десантування вантажів; евакуацію поранених з можливістю надання медичної допомоги (40 осіб). Свій перший політ Ан-178 виконав у травні 2015 року. З того часу було проведено заходи з імпортозаміщення комплектації літака. В рамках світових презентації Ан-178 відвідав аеродроми Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччини, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Підписання контракту Фото: Укроборонпром Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році в Києві презентували український літак АН-178. Також ДП "Антонов" планує налагодити лінію з серійного виробництва дронів.