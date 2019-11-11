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11 листопада 2019, понеділок, 22:20 18
Силові структури 2019-11-11T23:15:58+02:00
Українські Новини
Україна поставить літаки для Перу

Україна поставить літаки для Перу

Перу, Антонов, Укроборонпром, Ан-178, Спецтехноекспорт
АН-178. Фото: Укроборонпром
АН-178. Фото: Укроборонпром

Державне підприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило процедуру підписання контракту з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака Ан-178.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Спецтехноекспорт".

Зазначається, що контрактом передбачено виробництво та поставку українського літака для потреб Національної поліції Перу, надання пакету послуг з навчання, обслуговування та розширеної гарантії.

Тендерна пропозиція компанії "Спецтехноекспорт" стала найкращою, випередивши за підсумковою оцінкою пропозиції основних конкурентів, з-поміж яких були літаки C27J від компанії Leonardo (США-Італія) та CASA C-295 від Airbus (Іспанія). Для визначення підсумкової оцінки, замовник враховував експлуатаційні характеристики літака, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу та інше.

Зазначається, багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов" та є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158, що пройшли міжнародну сертифікацію.

Максимальна висота польоту Ан-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має унікальну форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів. Літак здатен сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Конфігурація літака, замовленого МВС Перу, дозволятиме здійснювати:

  • перевезення особового складу (100 осіб);
  • повітряне десантування особового складу (84 особи);
  • перевезення пасажирів (80 осіб);
  • доставку вантажів (до 18 тон);
  • повітряне десантування вантажів;
  • евакуацію поранених з можливістю надання медичної допомоги (40 осіб).

Свій перший політ Ан-178 виконав у травні 2015 року. З того часу було проведено заходи з імпортозаміщення комплектації літака. В рамках світових презентації Ан-178 відвідав аеродроми Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччини, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Підписання контракту Фото: УкроборонпромПідписання контракту Фото: Укроборонпром

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році в Києві презентували український літак АН-178.

Також ДП "Антонов" планує налагодити лінію з серійного виробництва дронів.

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