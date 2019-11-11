Министр энергетики США навязал Украине бизнес-услуги своих людей, – AP

После встречи президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри политические соратники последнего получили контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press

По информации издания, Украина заключила 50-летний контракт с людьми Перри чуть позже чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Как утверждает автор статьи, неделю спустя Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

По данным AP, полученным из внутренней документации украинского правительства, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

Как пишет издание, во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Рика Перри уволить председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Тем временем, Рик Перри провел закрытую встречу с президентом Дональдом Трампом, после своего визита на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.