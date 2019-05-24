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24 мая 2019, пятница, 18:15 20
Политика 2019-05-24T18:15:33+03:00
Українські Новини
Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом после инаугурации Зеленского

Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом после инаугурации Зеленского

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри провел закрытую встречу с президентом Дональдом Трампом, после своего визита на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в расписание американского президента.

Перри провел закрытую встречу с Дональдом Трампом в четверг, 23 мая.

Президент США обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию Соединенных Штатов на инаугурации Зеленского.

По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.

Ранее США назвали 5 своих представителей, которые посетят инаугурацию Зеленского. Среди них был Рик Перри.

Больше новостей о: Рик Перри Дональд Трамп Инаугурация Зеленского Закрытая встреча

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