Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом после инаугурации Зеленского

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри провел закрытую встречу с президентом Дональдом Трампом, после своего визита на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в расписание американского президента.

Перри провел закрытую встречу с Дональдом Трампом в четверг, 23 мая.

Президент США обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию Соединенных Штатов на инаугурации Зеленского.

По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.

Ранее США назвали 5 своих представителей, которые посетят инаугурацию Зеленского. Среди них был Рик Перри.