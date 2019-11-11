В США автомобиль на скорости влетел на второй этаж дома, двое погибших

Вчера, 10 ноября, в США двое мужчин погибли из-за серьезного ДТП. Спорткар, в котором находились погибшие, вылетел с дороги аж на второй этаж дома. Об этом сообщает CBS News.

Так, сообщается, что погибшими оказались водитель и пассажир авто - 23-летний Дэниел Фоули и 22-летний Бреден Демартини, которые жили неподалеку и учились когда-то в местной школе.

Отмечается, спасатели для извлечения автомобиля из дома разобрали частично кирпичи стен. По данным полиции, спорткар ехал на север Хупер-авеню с невероятно высокой скоростью. Из-за наезда на бордюр на обочине авто бросило на газон, оно начало опрокидываться, попало в овраг, от которого срикошетило во второй этаж дома 1466 на Хупер-авеню.

Машину и тела нашли около 6:30 утра по местному времени. Кран поднял машину около полудня. После буксировки следователи оставались на месте еще несколько часов. Правоохранители были шокированы расстоянием, которое пролетел спорткар от дороги к дому.

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