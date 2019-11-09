Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля

Днем в субботу, 9 ноября, в Обуховском районе Киева произошла авария с участием пяти автомобилей. В Козине водитель BMW на высокой скорости вылетел на встречку и протаранил четыре автомобиля. Одну из машин занесло в кювет, где она перевернулась и загорелась.

Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось около 12:30. На видеозаписи видно, как водитель BMW на высокой скорости пролетает на "красный", за перекрестком на Козин его автомобиль вынесло на встречную полосу. Там машина задела еще три автомобиля и в последствии врезалась в лоб Hyundai, который в результате удара занесло в кювет. Там "кореец" перевернулся и загорелся. Троих людей госпитализировали с травмами разной тяжести. Детали случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

Позже в сети появилось видео момента аварии.

Ранее бывший сутенер-ром с пакетом травы в салоне разбил девять машин в Киеве.