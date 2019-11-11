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  • В Британии шестилетняя девочка написала письмо умершему отцу, и получила от него ответ
11 ноября 2019, понедельник, 18:57 114
Жизнь 2019-11-11T19:00:01+02:00
Українські Новини
В Британии шестилетняя девочка написала письмо умершему отцу, и получила от него ответ

В Британии шестилетняя девочка написала письмо умершему отцу, и получила от него ответ

Дети, Великобритания, Родители, Письма
Письма.Фото: pixabay
Письма.Фото: pixabay

В одном из английских городов Уиднес, шестилетняя Холли Морган написала письмо своему отцу Найджелу, который умер в 2018 году. Вскоре она получила ответ. Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что девочка часто говорила об отце с матерью, и на Рождество решила отправить ему письмо "на небо". Холли выбрала шарик, раскрашенный в цвета флага его любимого футбольного клуба - "Ливерпуль".

После этого, девочке пришла идея на день рождения отцу написать открытку. На конверте, в котором лежало письмо, она написала "Папе на небеса".

На почте ее попросили указать обратный адрес. Несколько дней спустя в почтовом ящике Аллен нашла письмо с пометкой "для Холли". Почтовая служба сообщила, что письмо "преодолело звезды и другие галактические объекты" и успешно дошло до адресата".

Мать рассказала, что девочка была очень счастлива, когда получила ответ.

"Она думает, что почтальон доставил ее письмо на небеса. Мне кажется, это помогло ей справиться с трагедией, теперь она знает, что всегда может написать отцу и рассказать о своей жизни", - поделилась она.

Как сообщали Українські Новини, ранее на марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус.

Кроме того, после потери дочери, в Индии родители обнаружили в крематории Индии живую трехдневную девочку. 

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