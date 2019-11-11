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11 ноября 2019, понедельник, 18:48 54
Происшествия 2019-11-11T18:48:08+02:00
Українські Новини
Под Киевом люди в камуфляже избили и ограбили семью адвоката

Под Киевом люди в камуфляже избили и ограбили семью адвоката

Ограбление, Избиение, Адвокат, НААУ, Избиение адвоката, Богатырь

Неизвестные 8 ноября ворвались в дом адвоката Владимира Богатыря в Киевской области, ограбили его и избили членов его семьи. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов (НААУ), передают Українськi Новини.

Согласно ему, 8 ноября в частный дом в Киевской адвоката Богатыря ворвалась группа неизвестных в военной форме, избила и связала членов семьи, в том числе ребенка, и получила доступ к адвокатским досье адвоката.

По данному факту следователи Обуховского отдела полиции Киевской области открыли уголовное производство и начали активные розыскные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых.

В сообщении указывается, что целью преступников было запугать адвоката, его семью, получить доступ к материалам адвокатских досье и адвокатской тайны.

НААУ отмечает, что давление на адвокатов, нарушение их прав и гарантий профессиональной деятельности не имеют должной реакции со стороны правоохранительных органов, что в условиях неконтролируемого оборота оружия и разгула преступности приводит к системному совершению преступлений и создает общественную опасность.

По словам адвокатского сообщества, такие действия соединенные с дерзкими действиями отдельных правоохранителей, которые преследуют адвокатов, свидетельствуют о пренебрежении демократическими принципами развития общества.

НААУ осуждает вторжение в дом адвоката и насильственные действия в отношении членов его семьи и связывает это с его профессиональной деятельностью.
Национальная ассоциация адвокатов призывает Президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапку и Национальную полицию немедленно отреагировать на ситуацию с нападением на жилье и семью адвоката, организовать эффективное расследование, а также прекратить политические преследования, организованные предыдущей властью.

Богатырь является адвокатом бывшего депутата Верховной Рады Виталия Калюжного (Партия регионов).

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Харьковской области в ходе перестрелки погиб свидетель по делу Вороненкова.

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