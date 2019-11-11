Instagram запретил своим пользователям выпускать политические видео

Социальная сеть для обмена фотографиями Instagram официально заявила о запрете публикаций политических видео для IGTV (о тдельное видео-приложение Instagram для смартфонов на Android и iOS. Оно позволяет снимать и смотреть видео длиной более минуты. Основные функции IGTV доступны в рамках Instagram.) блогерам, аккаунты которых монетизируются соцсетью. Об этом сообщает Bloomberg.

Стало известно, что Instagram возмещает блогерам затраты на производство и съемку видео. Сумма в выплатах соответствует затратам на производство контента, однако все зависит от количества подписчиков. В соответствии с новыми правилами, блогерам, снимающим ролики для IGTV, запретили выражаться о "социальных проблемах, выборах или политике".

"Мы считаем, что есть существенная разница между тем, чтобы разрешать политический контент на нашей платформе, и тем, чтобы финансировать его", - отметил один из представителей Facebook в ответ на ограничения.

Отмечается, что авторы роликов на различные темы обеспокоены таким решением, так как в соцсети Facebook, которая является основателем Instagram, настаивают на необходимости поддержки свободы слова. При этом, высказываться о политике, выборах и социальных проблемах инфлюенсеры могут, просто платить им за это Instagram не будет.

На данный момент Instagram заключил уже несколько десятков договоров с блогерами, которые готовы снимать определенное количество роликов на интересные темы для пользователей соцсети. Самая крупная сумма возмещения за съемки видео превышала $250 тыс за 20 постов. Кроме того, ограничения в контракте предусматривают, что у видео не должно быть других спонсоров, ролики не должны рекламироваться на таких платформах, как YouTube, а также запрещено устраивать розыгрыши.

Как сообщали Українські Новини, ранее Instagram заявлял о вводе новой функции для борьбы с интернет-буллингом. Кром того, Instagram начал удалять функцию эффекта пластической операции.