Кроссовки из мемов: Converse совместно с рэппером Tyler, The Creator выпустили необычную модель кроссовок

Рэппер Tyler, The Creator и его бренд одежды Golf le Fleur в сотрудничестве с Converse выпустил гигантскую модель кроссовок Gianno. Об сообщает Esquire.

В частности, кроссовки Gianno, выделяющиеся своими габаритами, на массивной подошве и утощенными шнурками представлены в трех цветовых вариациях: песочной, пастельной желто-голубой и разноцветной с оранжевыми, красными и фиолетовыми деталями. Одна пара таких кроссовок будет стоить $120.

Как отмечает издание, музыкант с 2017 года постоянно сотрудничает с Converse, однако ранее результатом совместной работы было переосмысление классических моделей.

Скриншот: Twitter/ @tylerthecreator

Издание обращает внимание, что новая модель кроссовок - отсылка к популярным мемам, которые высмеивают вошедшие в моду чрезмерно большие кроссовки.

Как сообщали Українські Новини, ранее Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан.

Кроме того, ранее сообщалось о британском дизайнере, который создал туфли по мотивам культовых видеоигр.