В работе электронных сервисов Приватбанка произошел масштабный сбой

Сегодня, 11 ноября, в работе интернет-приложения Приватбанка, терминалов самообслуживания и банкоматов произошел сбой. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на комментарий банка.

Так, сообщается, что на данный момент в банке не знают точные сроки решения проблем в работе электронных сервисов.

"Сегодня было зафиксировано очень большую очередь платежей в связи с "Днем холостяка", который устраивает Aliexpress", - сообщили в ПриватБанке на вопрос издания.

Также в банке отметили, что в течение часа банк обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей. По состоянию на 14 часов проблем в работе банка быть не должно.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк получил рекордную прибыль для банковской системы. В январе-сентябре Приватбанк увеличил прибыль в 5 раз до 27,4 млрд гривен.

Также январь-сентябрь 2018 года национализированный Приватбанк закончил с чистой прибылью 5,4 млрд гривен. 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.