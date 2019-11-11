Председателя Госеокадастра назначат на этой неделе

Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в течение 11-15 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"На этой неделе мы планируем назначить нового руководителя Госгеокадастра", - сказал премьер-министр.

По его словам, уже сформирован короткий лист претендентов на должность.

Также Гончарук отметил, что уже уволены руководители 20 территориальных подразделений Госгеокадастра.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра уволила руководителей главных управлений службы в Одесской и Закарпатской областях и отстранила от исполнения обязанностей руководителя управления в Киевской области Людмилу Приходько.

Также Зеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" и ряде органов госвласти до 2020.

Ранее сообшалось, что чиновника Госслужбы геодезии в Киевской области подозревают в получении $10,5 тыс. взятки.